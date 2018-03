Ulkomaat

Hylätyn kuorma-auton lavalta löytyi 15 ruumista Meksikossa

Tien

Ajoneuvo löytyi tieltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

varrelta Meksikossa on löytynyt 15 miehen ruumiit hylätystä kuorma-autosta. Löytöpaikka sijaitsee Meksikon länsiosassa Michoacánin osavaltiossa. Ruumiit oli kasattu kuorma-auton lastitilaan. Niissä kaikissa oli ampumahaavoja.Viranomaiset arvelevat, että miehet on murhattu ja että asia liittyy rikollisryhmien keskinäiseen taisteluun alueen herruudesta. Meksikoa piinaa väkivalta, joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuteen ja huumeisiin., joka liittää Aquilan ja Lazaro Cardenasin Tyynen valtameren rannikolla.Alustavien tutkimusten mukaan yksi uhreista on saattanut olla jäsen rikollissolussa, jolla on yhteyksiä huumekauppaan, murhiin, kidnappauksiin ja kiristykseen.Meksikossa tehtiin viime vuonna 25 339 murhaa.