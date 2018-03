Ulkomaat

Merellä ajelehtii Skandinavian kokoisia jätelauttoja – samalla me ostamme tavaroita, koska mainos on iskostanu

Kirjoittaja on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, joka tarkastelee Suomea ja maailmaa Edinburghista.

muoviin käärittyjä unelmia, ja valtameret tukehtuvat. Keskellä aavaa merta ajelehtii Skandinavian kokoisia jätelauttoja, ja jäätiköt sulavat, kun Suomessa – ja maailmalla – vietetään ainaista kulutusjuhlaa.Tai ei oikeastaan juhlaa. Me ostamme tavaroita, koska mainos on iskostanut meihin pakko­mielteen ostaa yhä enemmän ja enemmän.Uusi puhelin on saatava, koska markkinoille on ilmestynyt tuliterä malli, jota ilman me vielä eilen tulimme mainiosti toimeen. Ja televisio­mainoksen kauniit ihmiset ovat saaneet meidät uskomaan, että meistäkin tulee kauniita ja onnellisia, kun kulutamme rahaa ostamalla kaikkea sitä, mitä emme kaivanneet ennen kuin näimme mainoksen.Mitä siitä, että se vie taloutemme tiukalle, kunhan vain saamme olla näiden menestyneiden, rohkeiden ihmisten joukossa! Omien teittemme kulkijoita ostamassa sarjatuotannosta suollettuja tavaroita. Ja parasta kaikessa, jos saamme kolme kahden hinnalla tai yhdellä lisäeurolla megakokoisen annoksen.Tässä juhlinnassa on addiktion makua. Ei addikti niinkään saa mielihyvää addiktiostaan, hän vain pitää mielipahaa loitommalla. Ilo uudesta puhelimesta laimenee viimeistään silloin, kun seuraavan sukupolven malli ennättää kauppojen hyllyille, ja viime vuonna ostettu sormihyrrä kerää pölyä päälleen meidän ihmetellessämme, miksi ihmeessä ostimme sen.kyse onkin enemmän ainaisista tuotantojuhlista. Yritykset tuottavat enemmän ja enemmän, yhä kiihtyvällä tahdilla ja kilpailevat siitä, kuka pystyy täyttämään markkinat omilla, muoviin käärityillä tuotteillaan.Sillä ei ole suurtakaan merkitystä, tarvitaanko niitä, kunhan ne vain käyvät kaupaksi hyvällä hinnalla. Ja mainos takaa, että ne käyvät. Kun pakkaa hanavettä muovipulloon ja liimaa päälle vuoristopuron kuvan, makuelämys on taattu. Ja pullonhan voi aina heittää roskiin.tuottajat tai kuluttajat, luonto ainakaan ei juhli. Eikä tilanne niin kauan parane, kun tyydymme uskottelemaan itsellemme, että voimme jatkaa näitä tuotantojuhlia ekologisemmin, käyttämällä ripauksen aurinko- ja tuulienergiaa tai louhimalla malmia luontoystävällisemmin.Toki muovipakkausten vähentäminen hidastaa luonnon tukehtumista, mutta se ei poista ongelmaa. Eikä uusiutuvan energian käytöstä ole mitään hyötyä, jos se tulee vain kiihdyttämään tuotannon kasvua vähentämättä uusiutumattoman energian käyttöä.Ennen pitkää meidän on havahduttava siihen, että edessämme on vaihtoehtokysymys: haluammeko tuotannon kasvavan vai luonnon elpyvän?