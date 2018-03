Britannian juutalaiset saivat tarpeekseen antisemitismistä – Oppositiojohtaja Jeremy Corbyn joutui myöntämään, että työväenpuolueella on ongelma Antisemitismi on Britanniassa tyypillisesti vasemmiston ongelma. Myös Corbyn itse on puolustellut seinämaalausta, joka kylvää juutalaisvihaa.