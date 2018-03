Ulkomaat

Kiina vahvisti: Kim Jong-un puolisoineen vieraili Pekingissä presidentti Xin kutsusta

Kiina on vahvistanut tiedon, jonka koko maailma tiistaina melkeinpä arvasi: Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vieraili alkuviikosta Pekingissä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Kim poistuu johtajakaudellaan Pohjois-Koreasta.Kimin puolisoineen kutsui Kiinaan presidentti Xi Jinping, kertoo uutistoimisto Xinhua. Mukana ohjelmassa olivat myös puolisot. Ri Sol-ju sekä Peng Liyuan.Xinhuan mukaan Kim oli Pekingissä muun muassa onnittelukäynnillä ja kertomassa henkilökohtaisesti Korean niemimaan tilanteesta.Kiinan Xi kertoi kannustaneensa yhteydenpitoon jatkossakin esimerkiksi säännöllisten vierailujen, erikoislähettiläiden ja kirjeenvaihdon muodossa.Maailma muuttuu, Kiina muuttuu ja Pohjois-Korea muuttuu, kuuluu Kiinan viesti. Siihen on mukauduttava ja pidettävä rauhanlippua korkealla.