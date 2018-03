Ulkomaat

Kiina suhtautui Kim Jong-unin salavierailuun isällisellä ylemmyydentunnolla – ja onnistui näyttämään, ettei Po

Peking

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinalla

Kim

Kun

Kiinassa

Pikkusäröistä