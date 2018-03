Mikko Kinnunen aloittaa Suomen ensimmäisenä hybridisuurlähettiläänä: ”Turvallisuuteemme pyritään vaikuttamaan tavalla, joka ei ole hyväksyttävää”

Ulkomaat

Mikko Kinnunen aloittaa Suomen ensimmäisenä hybridisuurlähettiläänä: ”Turvallisuuteemme pyritään vaikuttamaan

Hybridivaikuttamisen

Hybridivaikuttamisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hybridistä

Ulkoministeri

Kinnunen

Titteli