Ruotsalaislehdet: Syyttömänä murhasta vankilassa 13 vuotta istunut Kaj Linna saa lähes 1,8 miljoonan euron korvaukset – summa on suurin Ruotsissa koskaan maksettu

Ulkomaat

Ruotsalaislehdet: Syyttömänä murhasta vankilassa 13 vuotta istunut Kaj Linna saa lähes 1,8 miljoonan euron kor

Ruotsissa

https://www.expressen.se/nyheter/kaj-linna-far-18-miljoner-i-skadestand/

Sukujuuriltaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy