Paikallisjunan viimeinen vaunu tuo satoja tšetšeenejä Eurooppaan – Valko-Venäjä on viimeisiä paikkoja päästä vainoa pakoon

Ulkomaat

Paikallisjunan viimeinen vaunu tuo satoja tšetšeenejä Eurooppaan – Valko-Venäjä on viimeisiä paikkoja päästä v

Brest

Pakolaisliikenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolan

”Minut pyyhkäistäisiin maan päältä”

https://www.hs.fi/haku/?query=seda+elbuzukova

”Alussa

”En ole vielä sitä paikkaa nähnyt, jossa tšetšeeneitä rakastetaan”

https://www.hs.fi/haku/?query=amhat

https://www.hs.fi/haku/?query=laura+elzujevin

Ajub Abumuslimov:”Minun lapseni eivät hymyile enää”

https://www.hs.fi/haku/?query=ajub+abumuslimov

Tausta: Kaksi sotaa ja surkeat ihmisoikeudet