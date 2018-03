Tulipalo tuhosi YK:n varastot Jemenissä – viranomaisten mukaan 50 tonnia ruokatarvikkeita paloi rakennusten mukana

Ulkomaat

Tulipalo tuhosi YK:n varastot Jemenissä – viranomaisten mukaan 50 tonnia ruokatarvikkeita paloi rakennusten mu

Tulipalo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n

tuhosi Maailman ruokaohjelman WFP:n käyttämiä varastorakennuksia Jemenissä lauantaina. Tulipalossa tuhoutui YK:n alaisen järjestön avustustarvikkeita.Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.Tulipalon tuhoamat varastot sijaitsevat kapinallisalueella Hodeidan satamassa. Satama on tärkeä kulkuväylä avustuksista riippuvaiseen Jemeniin.Paikalliset viranomaiset kertoivat AFP:lle, että neljä varastorakennusta peittyi liekkeihin ja palossa tuhoutui arviolta 50 tonnia ruokatarvikkeita. Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallitus on kehottanut YK:tä aloittamaan tulipalon tutkinnan.mukaan Jemenissä on käynnissä maailman pahin humanitaarinen kriisi. Saudi-Arabian johtaman liittouman sotatoimissa maan huthikapinallisia vastaan on kuollut arviolta 10 000 ihmistä. Sotatoimet alkoivat vuonna 2015.Maassa on yli 22 miljoonaa apua tarvitsevaa ihmistä, YK on kertonut. Yli kahdeksan miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla.