YK ei päässyt sopuun Gazan väki­valtaisuuksien tutkinnasta – lausuma ei kelvannut Yhdysvalloille turvallisuus­

kaatoi lauantaina YK:n turvallisuusneuvoston julkilausuman Gazan kaistan viime päivien väkivaltaisuuksista. Turvaneuvostossa oli luonnosteltu lausunto, joka olisi kehottanut malttiin ja vaatinut tutkintaa yhteenotoista, joissa ainakin 16 ihmistä on kuollut Gazan ja Israelin rajalla, kertoivat diplomaatit.Yhteenotot rajalla alkoivat, kun kymmenettuhannet gazalaiset aloittivat perjantaina mielenosoituksen, jossa he vaativat palestiinalaisalueilta paenneille ihmisille mahdollisuutta palata kotiseudulleen. Israel ampui ja käytti kyynelkaasua pitääkseen loitolla pienehköjä mielenosoittajaryhmiä, jotka lähestyivät raja-aitaa muutaman sadan metrin päähän.Kuolleiden lisäksi useita satoja palestiinalaisia loukkaantui, osa luodeista.turvaneuvostossa arabimaita edustava Kuwait ehdotti lausumaa, jossa olisi vaadittu väkivaltaisuuksien ”riippumatonta ja läpinäkyvää” tutkimista. Lausuntoluonnoksessa esitettiin myös ”vakava huoli tilanteesta rajalla” sekä muistutettiin oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoittamiseen.Lausuntoluonnos kiersi turvallisuusneuvostossa perjantaista alkaen. Lauantaina Yhdysvallat ilmoitti, ettei se tue lausumaa, kertoi turvallisuusneuvostossa ollut diplomaatti uutistoimisto AFP:lle.Yhdysvalloilla on veto-oikeus turvallisuusneuvoston päätöksiin, eli se voi yksinään kaataa minkä tahansa päätöksen. Veto-oikeus on turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla, joita on viisi.