Syyria sanoo vallanneensa suurimman osan Itä-Ghoutasta – kapinallisten kanssa päästy sopuun haavoittuneiden evakuoinnista Doumasta

armeijan esikunta ilmoitti lauantaina, että Syyrian joukot ovat vallanneet suurimman osan kaupungeista ja kylistä kapinallisten hallinnassa olleessa Itä-Ghoutassa, joka sijaitsee lähellä Syyrian pääkaupunkia Damaskosta. Syyrialla ja Venäjällä on jo viikkoja ollut operaatio Itä-Ghoutan valtaamiseksi.Syyria ilmoitti keskittävänsä joukkoja Douman kaupunkiin, joka on viimeinen merkittävä kapinallisten tukikohta Itä-Ghoutassa. Viimeiset kapinalliset perheineen ovat poistuneet useista muista alueen merkittävistä kaupungeista.Kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu Itä-Ghoutasta, joka koostuu Damaskoksen esikaupungeista ja maaseudusta.saatiin sovittua haavoittuneiden evakuoinnista myös Doumasta, joka on vielä kapinallisten hallussa, kertoivat asiasta tietävät paikalliset lähteet uutistoimisto Reutersille.Neuvotteluja haavoittuneiden evakuoinnista käytiin Doumassa olevien kapinallisten ja asukkaiden sekä Venäjän edustajien välillä.Neuvotteluissa on keskusteltu mahdollisuudesta välttää Doumaa piirittävien Syyrian armeijan ja sen liittolaisten hyökkäys Doumaan. Kapinallisille on tarjottu mahdollisuutta antautua ja saada pääsy kapinallisalueille Luoteis-Syyriaan.