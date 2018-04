Ulkomaat

Ainakin 18 kuoli Boko Haramin hyökkäyksessä Koillis-Nigeriassa

18 ihmistä kuoli ja 84 loukkaantui jihadistijärjestö Boko Haramin hyökkäyksessä maanantainvastaisena yönä Koillis-Nigeriassa, Nigerian viranomaiset kertoivat maanantaina. Hyökkäystä seurasi Boko Haramin taistelijoiden ja Nigerian joukkojen tulitaistelu.”Tähän mennessä olemme löytäneet 18 ruumista kahdesta kylästä Bale Shuwasta ja Bale Kurasta”, Nigerian hätätilaviraston edustaja sanoi uutistoimisto AFP:lle.Kylät sijaitsevat Bornon osavaltion pääkaupungin Maidugurin lähistöllä.”Uhrit kuolivat yrittäessään paeta kapinallisten ja armeijan välistä taisteluta”, hätätilaviraston edustaja sanoi.Boko Haram syntyi juuri Maidugurissa, josta se aloitti laajamittaiset väkivaltaisuudet vuonna 2009. Se on sanonut tavoitteekseen perustaa Koillis-Nigeriaan islamistista valtiota.Väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 20 000 ihmistä, minkä lisäksi yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Boko Haram on lisäksi siepannut kaikkiaan tuhansia tyttöjä ja naisia aloitettuaan laajamittaiset väkivaltaisuudet.