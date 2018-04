Ulkomaat

Youtuben pääkonttorin alueella ammuskeltu Kaliforniassa – Poliisi: Tekijäksi epäilty nainen ampunut itsensä

Videopalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reutersin

Youtuben pääkonttorin alueella San Brunossa Pohjois-Kaliforniassa on ammuskeltu, kertovat useat mediat ja uutistoimistot. Televisioyhtiö NBC:n mukaan tekijäksi epäilty nainen on kuollut.Poliisin mukaan loukkaantuneita olisi neljä, kertoo uutistoimisto Reuters. Sisätiloista löydetyistä loukkaantuneista yksi olisi kuollut itse aiheutetun vamman seurauksena.Paikalla on poliisin erikoisjoukkoja. Poliisi on kehottanut ihmisiä pysymään pois alueelta.Uutistoimisto Reutersin mukaan San Franciscon sairaala kertoo vastaanottaneensa loukkaantuneita ampumispaikalta. Yhden kolmesta sairaalaan tuodusta kerrotaan olevan kriittisessä tilassa, mutta sairaalan mukaan kaikki loukkaantuneet selviävät todennäköisesti hengissä.mukaan silminnäkijät ovat kertoneet nähneensä rakennuksen lattioilla ja portaissa verta sekä loukkaantuneita. Pääkonttori evakuoitiin ihmisistä, joista osa pakeni tiloista paniikissa.Jotkut Youtuben työntekijät ovat sosiaalisessa mediassa kertoneet paikalla olevasta ampujasta. Todd Sherman kertoi ihmisten paenneen rakennuksesta paniikissa.Vadim Lavrusik puolestaan kirjoitti Twitter-viestissään jääneensä aluksi sisätiloihin suojaan. Myöhemmin hän twiittasi päässeensä turvallisesti ulos.BBC:n mukaan pääkonttorissa työskentelee noin 1 700 ihmistä. Youtuben omistaa Google. San Bruno sijaitsee San Franciscon eteläpuolella.