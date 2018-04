Ulkomaat

Populistihallitus on Italian ykkös­vaihtoehto – presidentin pitää päättää, kuuluuko pää­ministerin virka suuri

populistihallitus on vaihtoehtojen pinossa päällimmäisenä, kun Italian valtapeli pääsee tällä viikolla kunnolla vauhtiin.Pohjoisen liitto ja Viiden tähden liike ovat tunnustelleet yhteensopivuuttaan jo monen viikon ajan maaliskuun alussa pidettyjen vaalien https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005592688.html jälkeen, mutta vasta tänä keskiviikkona ja torstaina Italian presidentti Sergio Mattarella https://www.hs.fi/haku/?query=sergio+mattarella jututtaa puoluejohtajia siitä, ovatko he liikkeellä tosimielellä eli muodostamassa ehkä oikeasti hallitusta keskenään.Presidentti valitsee hallitustunnustelijan eli pääministeriehdokkaan. Tehtävä on vaikea, koska luontevia nimiä on kaksi. Suurimman parlamenttiblokin johdossa on milanolaisen Matteo Salvinin https://www.hs.fi/haku/?query=matteo+salvinin oikeistopopulistinen Pohjoisen liitto, mutta selvästi suurin yksittäinen puolue on napolilaisen Luigi Di Maion https://www.hs.fi/haku/?query=luigi+di+maion Viiden tähden liike, jota on vaikea asettaa perinteiselle oikeisto-vasemmistojanalle.avaimet vaikuttavat olevan lujemmin Di Maion hyppysissä, sillä ainoat realistiset enemmistöhallitukset rakentuvat Viiden tähden liikkeen varaan.

Italialaislehdissä esitettyjen tietojen mukaan Viiden tähden liike suostuisi yhteistyöhön Pohjoisen liiton kanssa ehdottomasti vain kahden kesken. Oikeistoblokin toiseksi suurin puolue, moninkertaisen pääministerin Silvio Berlusconin https://www.hs.fi/haku/?query=silvio+berlusconin Forza Italia edustaa populistien silmissä vanhaa ja pöhöttynyttä eliittiä.

