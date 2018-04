Lähetystörakennus palaa Tukholmassa, ainakin 14 loukkaantunut – Aftonbladet: Poliisi etsii yhtä lähetystön työntekijää paloon liittyen

Ulkomaat

Lähetystörakennus palaa Tukholmassa, ainakin 14 loukkaantunut – Aftonbladet: Poliisi etsii yhtä lähetystön työ

Lähetystörakennus

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6nKPyz/brand-i-ambassadbyggnad--fem-skadade

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy