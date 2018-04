Venäläisten ruokakauppojen hyllyiltä paljastuu raaka totuus: viidennes elintarvikkeista on väärennöksiä – maistelimme makkaraa, jonka maku herätti kysymyksiä

Ulkomaat

Venäläisten ruokakauppojen hyllyiltä paljastuu raaka totuus: viidennes elintarvikkeista on väärennöksiä – mais

Pietari

Pöytään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elintarvikeväärennösten

Venäjän

Markkinoille

Tuontikielto

Tutkija