Ulkomaat

Poliisi ampui aseettoman mustan miehen New Yorkissa – metalliesinettä esinettä luultiin aseeksi

Nyt toistetaan : Poliisi ampui piippua pidelleen mustan miehen New Yorkissa

New Yorkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuneen

Tapaus