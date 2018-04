Ulkomaat

Ainakin neljä kuollut ammuskelussa yliopistolla Turkissa – epäilty ampuja otettu kiinni

Ainakin neljä ihmistä on kuollut ammuskelussa Turkissa, kertoo CNN Türk uutistoimisto Reutersin mukaan. Lisäksi kolme ihmistä on haavoittunut. Ampumavälikohtaus tapahtui yliopistolla Eskişehirin kaupungissa.



Uutistoimisto AFP:n mukaan kuolonuhrit ovat yliopiston henkilökuntaa. Kiinniotettu ampuja on työskennellyt yliopistolla tutkijana, kertoo Reutersin mukaan turkkilainen uutistoimisto Anodolu. Teon motiivista ei ole tietoa.



Eskişehirin kaupunki sijaitsee Luoteis-Turkissa noin 250 kilometriä pääkaupunki Ankarasta länteen.