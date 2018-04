The Times: Salisburyn hermo­myrkyn jäljet johtavat Volgalle – HS käy läpi kiihtyneen myrkky­keskustelun keskeiset kysymykset Britannian tiedustelutiedon mukaan entisen venäläisen kaksoisagentin myrkyttämiseen käytetty hermomyrkky on peräisin Volgalla sijaitsevasta sotilastukikohdasta, kertoi brittilehti The Times.