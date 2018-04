The Guardian: Venäjältä paennut huippu­juristi antoi Britannian ja Yhdys­valtojen viran­omaisille tarkkoja tietoja novitšok-hermo­myrkystä Venäläinen asianajaja on jakanut Britannian ja Yhdysvaltojen viranomaisille teknisiä tietoja vuonna 1995 pankkiirin murhassa käytetystä myrkystä. Myrkky saattaa olla samaa kuin se, jolla Sergei Skripal yritettiin myrkyttää Britanniassa reilu kuukausi sitten. Tapaus on laukaissut poikkeuksellisen laajan diplomaattisen kriisin.