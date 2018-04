Ulkomaat

Yli 2 000 poliisia hajottaa protestileiriä Ranskassa – valtaajat ovat olleet alueella jo vuodesta 2008

länsiosassa Nantesin lähistöllä alkoi maanantaiaamuna suuri poliisioperaatio, jonka tarkoituksena on häätää maaseudulla sijaitsevaa tonttia vuosia asuttaneet valtaajat.Ympäristöaktivistit valtasivat Notre-Dame-des-Landesissa sijaitsevan alueen vuonna 2008 vastustaakseen paikalle kaavailtua lentoasemaa. Kiistellystä lentokenttäprojektista luovuttiin tämän vuoden tammikuussa, mutta osa mielenosoittajista jäi paikalle. Ranskan sisäministeriön mukaan heitä käskettiin poistumaan alueelta, kun lentokenttäsuunnitelma oli kuopattu.Uutistoimisto AFP:n mukaan kapitalismia vastustavat mielenosoittajat ovat perustaneet alueelle yhteisön, jossa he kertovat harjoittavansa muun muassa kestävää maataloutta. Nyt viranomaiset ovat kyllästyneet ”laittomaan vyöhykkeeseen” ja aikovat häätää satakunta valtaajaa pois alueelta.on uutistoimistojen mukaan osallistunut yli 2 000 poliisia, jotka ovat käyttäneet kyynelkaasua väkijoukon hajottamiseen. Osa mielenosoittajista puolestaan on heitellyt polttopulloja ja kiviä poliiseja kohti sekä sytyttänyt barrikadeja palamaan.Uutistoimisto Reutersin haastattelema poliisi kuvaili aamupäivällä yhteenottojen olleen yksittäisiä ja melko vähäisiä. Sisäministeriön mukaan yksi poliisi oli kuitenkin saanut silmävamman, ja yksi mielenosoittajista oli pidätetty.