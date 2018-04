Ulkomaat

Lufthansa peruu yli 800 lentoa lakon takia tiistaina

Saksalainen

Lakko

lentoyhtiö Lufthansa aikoo tiistaina perua yli 800 lentoa, kertoi yhtiö maanantaina. Syynä perumisiin on Saksan julkisen sektorin työntekijöiden lakko, joka vaikuttaa muun muassa suurilla lentokentillä.”Lakon takia Lufthansan on peruttava yli 800 sen suunnitelluista 1 600 lennosta huomenna”, kertoi Lufthansa tiedotteessaan. Yhtiön mukaan peruttavista lennoista 58 on kaukolentoja. Yhtiö arvioi, että perumiset vaikuttavat noin 90 000 ihmisen matkustamiseen.koskee esimerkiksi lentokenttien tukihenkilöstöä ja palomiehiä. He marssivat ulos työpaikoiltaan kello viisi aamulla ja palaavat kuudelta illalla paikallista aikaa.Frankfurtin lentokenttä on kehottanut matkustajia tarkistamaan lentoyhtiöltä ennen lentokentälle tuloa, lähteekö lento tiistaina. Lakko koskee Saksan suurimman lentokentän Frankfurtin lisäksi Münchenin, Kölnin ja Bremenin lentokenttiä sekä paikallisliikennettä, päiväkoteja, jätekuljetuksia ja sairaaloita useissa osavaltioissa.Julkisen sektorin työntekijät vaativat parempaa palkkaa. Tiistain lakon on kerrottu olevan ”varoituslakko”. Lisää työnseisauksia on tulossa myöhemmin.