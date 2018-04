Ulkomaat

Venäjä aloittaa jälleen lennot Egyptiin – Pommi-isku keskeytti liikenteen vuonna 2015

ja Egypti palauttavat suoran lentoliikenteen maiden välille keskiviikkona. Lentoliikenne on ollut keskeytyksissä yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun pommi pudotti venäläisen matkustajakoneen Siinain yllä vuonna 2015. Jihadistijärjestö Isisin haara ilmoitti olevansa koneen putoamisen takana.Hyökkäyksen vuoksi Venäjän viranomaiset keskeyttivät lennot Egyptiin, mikä oli kova isku Egyptin taloudelle, kun maa menetti turismin tuomia tuloja. Egypti oli venäläisten suuresti suosima matkakohde., kun Aeroflotin kone lähtee keskiviikkoiltana kohti Kairoa.Torstaina puolestaan Egyptair aloittaa uudelleen lennot Kairosta Moskovaan. Vastedes Egyptairilla ja Aeroflotilla tulee olemaan yhteensä viisi edestakaista lentoa Moskovan ja Kairon välillä.arvioivat, että lentoliikenteen palauttaminen maiden välille ei heti auto Egyptin turismialaa. Syy on siinä, että matka Kairosta lomakohteisiin on pitkä ja hankala eikä turistien uskota käyttävän reittiä.Egyptin lomakohteisiin haluavat venäläiset matkustavat arvioiden mukaan vastakin Minskin tai Istanbulin kautta.Vuonna 2010 Egyptissä kävi 14,7 miljoonaa ulkomaalaista turistia, mutta vuonna 2016 määrä oli enää 5,4 miljoonaa. Tulot turismista putosivat kolmasosaan.Vuonna 2017 ulkomaalaisten turistien määrä palautui jo 8,3 miljoonaan.