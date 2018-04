HS Pohjois-Koreassa: ”Tämän jälkeen mikään juoksutapahtuma ei tunnu enää miltään”, Ingrid Aalto totesi Pjongjangissa – Pohjoiskorealaiset nauroivat länsimaisille löntystelijöille

Ulkomaat

HS Pohjois-Koreassa: ”Tämän jälkeen mikään juoksutapahtuma ei tunnu enää miltään”, Ingrid Aalto totesi Pjongja

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiskaksikko

Naisemme

Jo ensiaskeleista

Löntystelijöiden

”Matkalla kaikki heittelivät yläfemmoja.”

Pjongjangin

Kun startista