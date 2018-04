Dubain prinsessan kanssa paennut suomalaisnainen: ”Minua osoitettiin aseella ja sanottiin, että aivoni ammutaan pihalle” – seuraa suoraa lähetystä tiedotustilaisuudesta

Ulkomaat

Dubain prinsessan kanssa paennut suomalaisnainen: "Minua osoitettiin aseella ja sanottiin, että aivoni ammutaa

Nyt puhuu Hervé Jaubert, jonka kerrotaan auttaneen paon järjestämisessä. Hänen mukaansa hän huomasi merellä, että laivaa seurasi Intian laivasto. Hänen mukaansa kyse oli isoista aluksista. Hän tiesi heidän olevan pulassa. Lopulta laivalle hyökättiin. Jaubertin mukaan sotilaat pahoinpitelivät hänet.



Järjestön johtaja Radha Stirling sanoo, että alus pysäytettiin kansainvälisillä vesillä. Alus oli hänen mukaansa yhdysvaltalainen.



Jauhiainen sanoo tulleensa julkisuuteen, koska haluaa vahvistaa, mitä prinsessalle on tapahtunut.



Jauhiainen kertoo aluksen palanneen Arabiemiraatteihin. Siellä hänelle sanottiin, että hän oli hyökännyt hallitsijaa vastaan auttamalla tämän tytärtä pakenemaan. Jauhiainen kertoo olleensa vangittuna, kunnes hänet vapautettiin ja päästettiin pois Dubaista.



Asemiehet olivat intialaisia. Sen jälkeen Jauhiainen ei ole nähnyt prinsessaa. Alukselle tuli myös arabiemiraattien edustajia. He ottivat aluksen haltuunsa. Jauhiaisen mukaan Intian viranoamaiset saattoivat alusta kohti Arabiemiraatteja.



Kahdeksan päivän jälkeen asemiehet hyökkäsivät alukselle. Jauhiaisen ja prinsessan piti nousta kannelle, sillä sisälle tuli savua. Kannella oli asemiehiä, jotka ottivat Jauhiaisen ja prinsessan kiinni.



He lähtivät huvijahdilla. Prinsessaa hermostutti, koska hän epäili isänsä voivan löytää hänet. Huvijahtia myös seurattiin.



Jauhiainen kertoo prinsessan kysyneen, auttaisiko hän tätä pakenemaan. Jauhiainen suostui heti, koska piti prinsessaa perheenään.



Jauhiainen kertoo prinsessan olleen aiemminkin vangittuna, koska yritti jo aiemmin paeta Yhdistyneistä arabiemiirikunnista. Vapauduttuaan hän keskittyi eläimiin ja urheiluun.



Taustaksi: Tapahtumien kulkua on ollut vaikea vahvistaa. Tähän asti on kerrottu, että suomalaisnainen on työskennellyt Dubaissa pitkään kiinteistö- ja fitness-alalla. Hän oli Dubain prinsessan Sheikha Latifan personal trainer ja ystävä. Prinsessan on kerrottu yrittäneen paeta Arabiemiraateista huvijahdilla helmikuun lopulla. Häntä auttoi ranskalaismies Hervé Jaubert. Myös suomalaisnainen oli pakomatkalla mukana. Jahti kaapattiin maaliskuussa merellä Goan edustalla ja mukana olleet vangittiin. Suomalaisnaisen on kerrottu olleen vangittuna maaliskuun loppupuolelle, jonka jälkeen hän pääsi pois Dubaista.



Jauhiainen toimi personal trainerina.



Hän kertoo, että Dubain prinsessa Sheikha Latifa oli hänen paras ystävänsä. Ystävyys alkoi, kun prinsessasta tuli hänen asiakkaansa.



Ensimmäisenä puhuu Tiina Jauhiainen.



Tilaisuudessa puhetta johtaa Detained in Dubai -järjestön johtaja Radha Stirling. Järjestö kertoo keskittyvänsä ihmisoikeusongelmiin Arabiemiraateissa.



Lontoossa on juuri alkanut tiedotustilaisuus, jossa on luvattu kertoa lisää suomalaisnaisen katoamisesta Dubaissa. Tapaus nousi Suomessakin julkisuuteen maaliskuun lopulla, jolloin selvisi, että myös Suomen keskusrikospoliisi tutki ilmoitettua katoamista. Myös ulkoministeriö selvitti tapausta. Suomalaisnainen Tiina Jauhiainen on sittemmin vapautunut. Hän on paikalla tiedotustilaisuudessa.