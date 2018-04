Ulkomaat

Venäjän moderneja ilma­torjunta-aseita ei ole käytetty vielä kertaakaan – pysäyttäisivätkö ne Yhdys­valtojen r

Yhdysvaltojen

Länsivallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S-400

Yhdysvaltojen