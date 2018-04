Ulkomaat

Kuusi kuoli ja ainakin 20 loukkaantui bussiturmassa Bulgariassa

Kuusi ihmistä on kuollut ja ainakin 20 loukkaantunut bussionnettomuudessa lähellä Bulgarian pääkaupunkia Sofiaa. Viranomaisten mukaan yksi loukkaantuneista on lapsi.



Ambulanssit kuljettivat turmapaikalta 19 ihmistä sairaalaan Sofiaan, kertoo paikallinen radiokanava. Bussin omistajan mukaan bussi kaatui toisen auton törmättyä siihen.



Euroopan komission aiemmin tällä viikolla julkaisemien tietojen mukaan Bulgariassa tapahtuu EU-alueen toiseksi eniten liikenneonnettomuuksia väkilukuun suhteutettuna. Ensimmäisenä tilastossa on Romania.