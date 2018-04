Valtavan paperitehtaan yllä pörrää duunari, joka paljastaa, minne maailma on menossa – Imatralla kehitetyllä robotti­kopterilla on hämmentävä valtti: se ei sammu koskaan Maailman dronemarkkina kasvaa räjähdysmäisesti, ja robottikopterin kehittäneellä imatralaisella Rumble Toolsilla on kovat tavoitteet. Kiinassa taas testataan jo itseohjautuvia lentotakseja.