Portugali hyväksyi lain, joka lopettaa intersuku­puolisten lasten järjestel­mälliset leikkaukset – myös sukupu

Portugalissa

Uusi

hyväksyttiin perjantaina laki, joka mahdollistaa sukupuolen vaihtamisen entistä helpommin. Uusi laki myös lopettaa intersukupuolisena syntyneiden lasten järjestelmälliset leikkaukset.Useissa maissa transsukupuolisten on käytävä läpi monenlaisia lääketieteellisiä hoitoja leikkauksista hormonihoitoihin. Esimerkiksi Suomessa henkilön on oltava lisääntymiskyvytön voidakseen vaihtaa sukupuoltaan.Portugali on lain myötä kuudes maa, jossa henkilön sukupuoli perustuu hänen omaan määritelmäänsä, kertoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ILGA-Europe-järjestö.laki myös kieltää intersukupuolisena syntyneiden lasten leikkaamisen mieheksi tai naiseksi. Tähän asti lasten leikkaaminen on ollut kiellettyä vain Maltalla.Useissa maissa lääkärit leikkaavat intersukupuolisen vauvan sukuelimet muistuttamaan enemmän miehen tai naisen sukuelimiä.Tämä voi lain puolesta kampanjoineiden järjestöjen mukaan kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi lapsettomuutta ja elinikäisiä terveyshaittoja.Uudesta laista huolimatta intersukupuolisten etujärjestö OII:ssä pelätään, että lakia voidaan kiertää, jos vanhemmat sanovat olevansa varmoja lapsen sukupuoli-identiteetistä.