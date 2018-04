Mitä Syyrian iskulla saavutettiin ja mitä Venäjä tekee seuraavaksi? – HS etsi vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin

Ulkomaat

Mitä Syyrian iskulla saavutettiin ja mitä Venäjä tekee seuraavaksi? – HS etsi vastaukset tärkeimpiin kysymyksi

Yhdysvallat

, Ranska ja Britannia tekivät lauantain vastaisena yönä Syyrian sodan toistaiseksi suurimman ohjusiskun.HS etsi vastaukset keskeisimpiin kysymyksiin, joita isku on herättänyt.

Mitä iskulla saavutettiin?

Ohjusisku oli vastaus kemialliseen iskuun, jonka Syyrian hallinto länsivaltojen mukaan teki viikko sitten Dumassa. Syyria on kiistänyt iskun.Länsivallat halusivat iskulla viestittää, että ne pitävät kiinni kansainvälisestä kemiallisten aseiden kiellosta. Isku oli tarkasti kohdennettu kemiallisten aseiden tuotantolaitoksiin.Yhdysvaltojen mukaan Syyria on käyttänyt kemiallisia aseita ainakin 50 kertaa sen jälkeen, kun Syyrian sisällissota alkoi noin seitsemän vuotta sitten.Iskulla ei pyritty vaikuttamaan sotilaallisesti Syyrian taisteluihin, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola https://www.hs.fi/haku/?query=mika+aaltola Kohteet oli valittu tarkasti niin, että ne eivät aiheuttaneet vahinkoja Venäjälle ja Iranille. Näin estettiin konfliktin kärjistyminen, arvioi konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio. https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+patokallio. Isku oli Aaltolan mukaan viesti myös siitä, että länsivallat pystyvät edelleen toimimaan yhtenäisesti, vaikka ne ovatkin heikentyneet muun muassa Yhdysvaltain sisäpoliittisen kriisin ja Britannian EU-eroprosessin takia.

Millainen käänne on kyseessä?

Iskulla ei ole vaikutusta Syyrian sodan kokonaistilanteeseen. Syyrian hallinto liittolaistensa Venäjän ja Iranin kanssa on voitolla taisteluissa kapinallisia vastaan.Yhdysvallat teki edellisen ohjusiskun vuosi sitten, ja syynä oli Syyrian epäilty kaasuisku. Silloin Syyrian hallinto pyrki nopeasti iskun jälkeen osoittamaan sanoin ja teoin, että sillä ei ollut mitään vaikutusta. Sama on todennäköisesti edessä nytkin.Aktiivisia diplomaattisia ponnistuksia Syyrian sodan lopettamiseksi ei juuri ole, huomauttaa Helsingin yliopiston seemiläisten kielten ja kulttuurien professori Hannu Juusola https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+juusola . Tämänkertainen iskukaan ei todennäköisesti avaa sellaisia, koska isku oli niin tiukasti kohdistettu kemiallisia aseita vastaan.Tilanne jatkunee siis ennallaan.Patokallio ei usko, että Syyria tekisi uusia kemiallisia iskuja ainakaan lähiaikoina. Syyria tulee kuitenkin hänen mukaansa todennäköisesti kokeilemaan rajojaan vielä uudelleen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Länsivallat tuskin tekevät lisää iskuja, ellei Syyria toteuta uutta kemiallista iskua, Patokallio sanoo.”Todennäköisesti lännen peruslinja, että pyritään pysymään erossa konfliktista ja jätetään osallistuminen ensisijaisesti Venäjälle, jää voimaan”, Juusola sanoo.Syyrian tilanteen diplomaattiseen ratkaisuun tarvittaisiin Juusolan mukaan Yhdysvaltojen aloitteellisuutta. Hän ei pidä todennäköisenä, että Euroopan maat kuten Ranska pystyisivät ottamaan johtoroolia.Syyrian tilanteessa on aineksia myös uusiin konflikteihin. Erityisesti Iranin ja Israelin välien kiristyminen voi näkyä Syyriassa ja pakottaa kansainvälisen yhteisön ottamaan kantaa tilanteeseen, Juusola huomauttaa.Presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin hallinnossa on viime aikoina puhuttu Iranin-politiikan kiristämisestä ja Iranin ydinsopimuksesta irtautumisesta. Se ei Juusolan mukaan ainakaan vähennä Iranin ja Israelin Syyriassa tapahtuvan konfliktin todennäköisyyttä.

Mitä Venäjä tekee seuraavaksi?

Venäjältä on odotettavissa kovasanaista arvostelua iskua kohtaan. ”Venäjän suurvaltastatusta on loukattu”, Aaltola toteaa.Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov https://www.hs.fi/haku/?query=anatoli+antonov varoitti jo lauantaiaamuna Venäjää, Britanniaa ja Ranskaa vastatoimista ohjusiskun vuoksi.Juusola ei kuitenkaan usko, että Venäjä ryhtyy vastaiskuun. Se ei olisi Venäjän kannalta järkevää, koska se on voitolla Syyrian sodassa. Jos venäläisjoukot iskisivät Syyriassa amerikkalaisjoukkoja vastaan, se veisi konfliktin uudelle tasolle, ja sitä tuskin Venäjäkään haluaa.Näyttää siltä, että lännen iskut oli suunniteltu niin, että Venäjällä olisi mahdollisimman vähäinen tarve kostaa, Juusola sanoo. Ensikommenteissaan Venäjä onkin tuonut esiin, että iskut eivät osuneet sen hallinnoimille alueille.Suurvaltasuhteet ovat kiristyneet äärimmilleen. Taustalla ovat myös Yhdysvaltain uudet Venäjän-pakotteet, jotka tulivat voimaan viime viikon perjantaina.Välejä kiristää edelleen myös entisen venäläisen kaksoisagentin murhayritys Britanniasta. Länsi syyttää teosta Venäjää, ja Venäjä kiistää osallisuutensa.Venäjän kautta Syyrian tilanne vaikuttaa myös Suomen turvallisuustilanteeseen, koska epävarmuus lisääntyy, Aaltola sanoo.

Milloin Syyrian sota loppuu?

Sota on kestänyt jo seitsemän vuotta eikä sen loppuminen ole näköpiirissä. Konflikti voi jatkua vielä vuosia mutta ei välttämättä koko ajan yhtä kiivaana kuin nyt, Patokallio sanoo.Syyrian sisällissodasta on vuosien varrella tullut monitahoinen konflikti, johon on Syyrian sisäisten toimijoiden lisäksi sekaantunut naapurivaltioita ja suurvaltoja. Siksi sen ratkaiseminen on äärimmäisen vaikeaa.