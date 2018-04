Länsimaat vaativat YK:lta tutkintaa Syyrian kemiallisista aseista ja maan sitoutumista rauhanneuvotteluihin – Venäjän vaatimus iskujen tuomitsemisesta sai laihan kannatuksen turvaneuvostossa

Ulkomaat

Länsimaat vaativat YK:lta tutkintaa Syyrian kemiallisista aseista ja maan sitoutumista rauhanneuvotteluihin –

Yhdysvallat

Suunniteltu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neuvotteluiden

Lauantain

Syyrian