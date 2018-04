Jos saisit valita, minä vuonna syntyisit? Maailma ei ole edelleenkään oikeudenmukainen, mutta se tarjoaa ihmisille reilummat lähtökohdat kuin koskaan ennen

Ulkomaat

Jos saisit valita, minä vuonna syntyisit? Maailma ei ole edelleenkään oikeudenmukainen, mutta se tarjoaa ihmis

Leikitään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos haluat

Ajatusleikki

Pinkerin pääviestin

Pelkäätkö

Tuhon maiseman

Steven Pinkerin

Kokonaisuutena

Steven Pinker: Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. Viking, 2018. 556 s.