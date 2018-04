”Se ei ole meidän sotamme” – Syyriasta Suomeen paennut perhe ei anna tukea Yhdysvaltain iskuille sen enempää kuin Venäjän toimillekaan

Ulkomaat

”Se ei ole meidän sotamme” – Syyriasta Suomeen paennut perhe ei anna tukea Yhdysvaltain iskuille sen enempää k

”Onneksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mellunkylässä

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005018142.html

Rajabin

Uutisista

Perheenisä