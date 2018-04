Ulkomaat

Putinin lehdistö­päällikkö kuvaa Yhdys­valtain pakotteita ”talous­rikollisuudeksi” – Venäjä suunnittelee laajo

Venäjän

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005642631.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Sanomalehti

Uutistoimisto