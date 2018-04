Ulkomaat

Macronin energia herättää toivoa monissa Suomen mepeissä: ”Hän on pannut seisovan veden liikkeelle”

HS kysyi suomalaismepeiltä:

on ”sivistynyt, avoin ja positiivinen” kosmopoliitti, joka on pannut ”seisovan veden liikkeelle” Euroopan unionissa, sanoo Liisa Jaakonsaari https://www.hs.fi/haku/?query=liisa+jaakonsaari (sd).Hän edistää Suomelle vahingollisia tavoitteita, kuten puolustusyhteistyön tiivistämistä ja euroalueen syventämistä, pohtii Paavo Väyrynen https://www.hs.fi/haku/?query=paavo+vayrynen (kesk).Vaikka hän ei vielä ole muuttanut mitään konkreettisesti, hän on jo nyt onnistunut ”lunastamaan paikkansa suurten eurooppalaisten johtajien valitettavan harvalukuisessa joukossa”, toteaa Petri Sarvamaa https://www.hs.fi/haku/?query=petri+sarvamaa (kok).Muun muassa tällaisia ajatuksia herättää suomalaisissa europarlamentaarikoissa eli mepeissä Emmanuel Macron https://www.hs.fi/haku/?query=emmanuel+macron , joka valittiin Ranskan uudeksi presidentiksi vuosi sitten.Macron pitää tänään tiistaina EU-parlamentille linjapuheen Euroopan tulevaisuudesta Ranskan Strasbourgissa. Puheessaan Macron kiinnittänee huomiota esimerkiksi EU:n roolin kasvattamiseen maailmanpolitiikassa ja lähinaapurustossaan.Ranska osallistui lauantaina Yhdysvaltain johdolla tehtyihin ohjusiskuihin Syyriaan, ainoana EU-maana Britannian ohella. Britannia on pian jättämässä unionin, minkä jälkeen Ranska on EU:n suurin sotilasmahti.euroedustajista kertoo HS:n meppiraadissa ajattelevansa, että Macron on jo lyhyessä ajassa puhaltanut uutta henkeä EU:hun, jossa on suuria uudistushaluja kriisivuosien jälkeen. Kaikki eivät kuitenkaan usko, että Macron onnistuu tavoitteissaan, eivätkä kaikki niihin tavoitteisiin usko.”Eurooppa-politiikassa Macron edustaa varsin perinteistä ranskalaista linjaa, jossa pyritään federalisoimaan velkoja ja jäsenmaiden budjetteja. Kärjistetysti kyse on siitä, että Ranska haluaa enemmän sananvaltaa siihen, miten Saksan rahoja jaetaan”, toteaa meppi Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-aho , joka on myös perussuomalaisten puheenjohtaja.Suomen kolmentoista mepin joukossa on tuore kasvo, keskustalainen Elsi Katainen https://www.hs.fi/haku/?query=elsi+katainen . Hän tuli maaliskuun alussa EU-parlamenttiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi lähteneen Hannu Takkulan https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+takkulan tilalle.Kataisen mielestä Macronista on syntynyt positiivinen mielikuva, mutta vielä on epäselvää, mihin Macron ja hänen En Marche! -liikkeensä vuoden päästä pidettävissä EU-vaaleissa sijoittuvat.”Macronin perustaman puolueen nousu Ranskassa on varmasti vahvistanut muidenkin uusien puolueiden itsetuntoa Euroopassa. Macron on osoittanut, kuinka myös Eurooppa-myönteisellä ja liberaalilla politiikalla voi nousta valtaan”, Katainen sanoo.voittikin vaalit poikkeuksellisen EU-myönteisellä sanomalla. Valintansa jälkeen hän on pitänyt useita puheita, joissa hän on vaatinut esimerkiksi puolustusyhteistyön tiivistämistä, rahaliiton remontin jouduttamista ja EU-budjetin kasvattamista.Suomen hallitus ja virkamieskunta ovat olleet joistakin linjauksista, kuten puolustusyhteistyöstä, ilahtuneita. Toisaalta on kavahdettu Macronin ajatuksia esimerkiksi suuremmasta EU-budjetista, yleiseurooppalaisista veroista tai yhteisestä talousministeristä.Tiistaina on kiinnostavaa kuulla, millaisiksi Macronin ajatukset ovat muovautuneet sen jälkeen kun osa niistä on ammuttu alas ja osa on aiheuttanut kiistaa sekä jäsenmaissa että EU-instituutioissa.Macronin uudistushalujen edessä on monia mutkia, joista osa liittyy jäsenmaiden erilaisiin näkemyksiin ja osa puoluepoliittisiin intohimoihin. Liisa Jaakonsaaren mielestä Macron raivaa jonkinlaista uutta kolmatta tietä Eurooppa-politiikkaan.”Tähän on nyt suuri mahdollisuus. Kun äärioikeisto ja populistiliikkeet vievät energian perinteisiltä puolueilta, syntyvän aatteellisen tyhjiön täyttää Macron-liike”, Jaakonsaari sanoo.Keskustan Anneli Jäätteenmäki https://www.hs.fi/haku/?query=anneli+jaatteenmaki muistuttaa, että matka puheiden pitämisestä muutoksen aikaansaamiseen on politiikassa pitkä.”Macronin ponnekkaat visiot esimerkiksi EU:n kehittämisessä ja Ranskan keskeisten rakenneuudistusten läpiviemisessä eivät ole vielä kääntyneet konkreettisiksi toimenpiteiksi.”

1. Onko Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuonut uutta tuulta EU:n purjeisiin: onko hän jo muuttanut EU:ta? (Kyllä, ei, en osaa sanoa.)

2. Miten perustelette vastaustanne?