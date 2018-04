Ulkomaat

Häihin matkalla ollut kuorma-auto syöksyi sillalta alas Intiassa, ainakin 21 kuoli

21 ihmistä kuoli kuorma-auton syöksyttyä alas sillalta Intiassa myöhään tiistaina, kertoo uutistoimisto Reuters.Intian Poliisi kertoo AFP:n mukaan, että loukkaantuneita on yli 20, ja suuri osa heistä on kriittisessä tilassa.Auton kyydissä oli yli 40 ihmistä.Yllä olevalla videolla näkyy kuvaa onnettomuuspaikalta.syy on toistaiseksi tuntematon, mutta ylinopeudella uskotaan olleen osuutta asiaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan kuljettaja menetti jostakin syystä ajoneuvon hallinnan, minkä jälkeen auto törmäsi liikenteenjakajaan ja syöksyi alas jokeen.Poliisin mukaan kuorma-autossa matkustanut seurue oli matkalla häihin.Maailman terveysjärjestön mukaan Intiassa sattuu yli 200 000 liikennekuolemaa vuosittain.