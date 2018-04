Ulkomaat

Castrojen kausi päättyy Kuubassa – Valtaan nousee uuden suku­polven presidentti, mutta kulisseissa naruista ve

Karibialla

Asevoimia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Olennainen muutos on myös se, mitä tuleva presidentti ei ole.

Presidentin

Talousuudistuksia

Tärkein

Asevoimat hyötyvät nykyisestä järjestelmästä.

Castrojen