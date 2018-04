Miksi Israelin ja Iranin välisestä sodasta on alettu puhua? HS vastaa Syyrian sodasta esiin nousseisiin kysymyksiin

Ulkomaat

Miksi Israelin ja Iranin välisestä sodasta on alettu puhua? HS vastaa Syyrian sodasta esiin nousseisiin kysymy

Yhdysvaltain

, Ranskan ja Britannian viime lauantain iskut Damaskokseen ja Homsin lähistölle eivät yleisen käsityksen mukaan juurikaan vaikuttaneet Syyrian sotaan, vaikka sitä pelättiin etukäteen.Tällä viikolla on huomio on keskittynyt jo muihin sodan puoliin. HS esittelee niistä paljon esillä olleita.

Mitä Duman epäillystä kaasuiskusta on selvinnyt?

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tutkijat eivät tiettävästi ole vielä torstainakaan päässeet epäillylle tapahtumapaikalle Dumaan. Viivästymistä on selitetty vaikealla turvallisuustilanteella.Useiden länsimaiden edustajat ovat sanoneet epäilevänsä, että Dumaa hallitsevat Syyria ja Venäjä estävät OPCW:n tutkijoiden pääsyn alueelle tarkoituksella, koska haluavat hävittää mahdolliset todisteet. Brittilehti The Guardianin mukaan https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005646374.html Syyrian hallinto olisi uhkaillut Duman lääkäreitä ja pakottanut näitä antamaan iskusta vääriä lausuntoja. Myös Duman viime viikolla Syyrian joukoille luovuttanut islamistijärjestö Islamin armeija sanoi uutistoimisto AFP:lle, että Syyrian joukot etsisivät kaasuiskun uhreja haudoista, jotta voisivat hävittää todisteet.Epäilty isku tehtiin lauantaina 7. huhtikuuta eli lähes kaksi viikkoa sitten. Epäillyissä kemiallisissa iskuissa tutkijoiden olisi hyvä päästä paikalle nopeasti.Venäjä ja Syyria ovat kiistäneet viivyttelevänsä, torstaina Venäjä syytti viivytyksestä kapinallisia. Syyria ja Venäjä ovat toistaneet, ettei niiden mukaan mitään kemikaali-iskua ole tapahtunutkaan.Yhdysvallat, Ranska ja Britannia tekivät viime lauantaina iskun Syyriaan Duman tapauksen vuoksi. Ne eivät ole ainakaan vielä julkistaneet todisteita, joilla ne perustelivat iskua.Etukäteen Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian iskun pelättiin kiristävän välejä Venäjään entisestään. Venäjä protestoikin iskuja, mutta muuten tilanne pysyi ennallaan. Venäläistietojen mukaan Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin https://www.hs.fi/haku/?query=valeri+gerasimovin ja sotilasliitto Naton korkeimman sotilasjohtajan, kenraali Curtis Scaparrottin https://www.hs.fi/haku/?query=curtis+scaparrottin on määrä tavata torstaina Bakussa.

Itä-Ghoutasta puhuttiin paljon, kun Syyrian armeija aloitti Venäjän ja Iranin tuella sen valtaamisen islamistikapinallisilta helmikuussa. Mitä sen ”kaatumisesta” tiedetään?

Syyrian armeija ja muun muassa Venäjän sotilaspoliisit saivat koko Duman haltuunsa viime lauantaina, kun viimeisetkin islamistikapinalliset vetäytyivät evakuointibusseilla.Duma oli viimeinen kapinallisten hallussa ollut alue Itä-Ghoutassa. Loppuvaiheessa siellä oli enää islamistiryhmä Islamin armeijan taistelijoita, sillä muut kapinalliset olivat jo suostuneet siirtymään Itä-Ghoutasta Pohjois-Syyriassa sijaitsevaan Idlibiin.Kapinallistaistelijoiden evakuointi Syyrian joukkojen tieltä Idlibiin on muodostunut yleiseksi käytännöksi sen jälkeen, kun al-Assadin joukot alkoivat edetä syksyllä 2015. Silloin Venäjä lähetti joukkoja al-Assadin tueksi.Syyria ja sen tukijat ovat ottaneet kapinallisalueita vuorollaan kohteiksi. Saarrettua aluetta on pommitettu, mitä on seurannut maahyökkäys. Loppuvaiheessa on neuvoteltu evakuoinneista, joilla vältetään kaupunkisota. Evakuoinneilla kapinalliset voivat antautua jäämättä vangeiksi.”Dumasta käytiin Venäjän välityksellä pitkiä neuvotteluja, mutta Islamin armeija kieltäytyi pitkään evakuoinnista”, kertoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta https://www.hs.fi/haku/?query=toni+alaranta Hän mukaansa Syyrian hallitus lähetti erikoisjoukkoja, mutta niiden sotilaita kuoli ilmeisesti satoja lyhyessä ajassa.Joidenkin tietojen mukaan Islamin armeija suostui vetäytymään jo ennen epäiltyä Duman kaasuiskua. Toisten tietojen mukaan se taipui vasta epäillyn iskun jälkeen. Asiasta on vaikea saada täyttä varmistusta.

Itä-Ghoutan viimeiset kapinalliset siirtyivät Idlibiin. Mikä se on?

Pohjois-Syyriassa Turkin rajalla sijaitseva Idlib on viimeinen iso Syyrian kapinallisten hallussa oleva alue. Viime aikoina sinne on evakuoitu eri puolilta Syyriaa antautuneita kapinallisia, näiden sukulaisia ja muita siviileitä.Alueen asukasmäärä on kaksinkertaistunut seitsemän vuotta kestäneen sodan aikana. Alueella on nyt yli kaksi miljoonaa ihmistä, joidenkin arvioiden mukaan jopa 2,7 miljoonaa.Joukko on sekalainen. Evakuoitujen joukossa on paljon islamisteja, myös tiukan linjan jihadisteja. Toisaalta Idlibiin on tullut myös sellaisia islamisteihin karsaasti suhtautuvia siviilejä, jotka ovat olleet haluttomia jäämään odottamaan al-Assadin joukkojen saapumista kotiseuduilleen.Monilla heistä on ollut Idlibissä kovat ajat, sillä terroristijärjestö Tahrir al-Sham eli Syyrian al-Qaida on hallinnut isoa osaa alueesta. Alueella on muitakin islamistiryhmiä, jotka tekevät yhteistyötä mutta taistelevat myös keskenään.Yleisesti on ajateltu, että al-Assad yrittää aikanaan vallata myös Idlibin. Armeijan on kerrottu pommittaneen alueen siviilikohteita viime aikoina.”On selvää, että siviiliväestö on osapuolten jaloissa ja kärsii”, Alaranta sanoo.Nyt al-Assad näyttää vielä haluavan tyhjentää etelämpänä olevien kapinallispesäkkeiden ihmisiä Idlibiin. Itä-Ghoutan jälkeen armeija on aloittanut operaatiot Damaskoksen lähistöllä olevien pienempien kapinallistaskujen valtaamiseksi.Tällä viikolla Syyrian armeija on ottanut kohteekseen Jarmukin, josta osa on äärijärjestö Isisin hallussa. Jarmukin jälkeen al-Assad hallitsee koko Damaskoksen seutua.Tilanne Idlibissä on jo tukala. Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian https://www.hs.fi/haku/?query=jean-yves+le+drian arvioi sunnuntaina, että Idlibiä odottaa todennäköisesti humanitäärinen katastrofi.Armeijan hyökkäyksen Idlibiin on arvioitu synnyttävän pakolaisaallon, sillä siellä olevilla ei ole enää paikkaa, mihin siirtyä armeijaa pakoon. Turkki on jo varautunut tähän siirtämällä joukkojaan Syyrian puolelle ja muodostamalla sinne jonkinlaisen vyöhykkeen.”Turkki ei selvästikään aio enää ottaa pakolaisia omalle puolelleen”, Alaranta sanoo.

Viime aikoina uudeksi huolenaiheeksi on noussut Israelin ja Iranin mahdollinen yhteenotto Syyriassa. Miksi?