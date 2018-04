Ulkomaat

Alabaman osavaltio teloitti 83-vuotiaan miehen

Alabaman osavaltiossa on teloitettu 83-vuotias mies, joka oli tuomittu kuolemaan kirjepommi-iskuista. Tuomittu on vanhin Yhdysvalloissa nykyaikana teloitetuista ihmisistä, kertoo uutistoimisto Reuters.



Teloitus tehtiin myrkkyruiskeella torstaina.



83-vuotias ehti odottaa teloitustaan kuolemansellissä liki 20 vuotta. Hän sai tuomion vuonna 1989 tapahtuneista kirjepommi-iskuista, jotka surmasivat yhden piirituomarin ja yhden kansalaisoikeuksia ajaneen asianajajan.



Yhdysvaltojen kuolemaantuomittujen keski-ikä on on ollut nousussa. Vuoden 2006 jälkeen maassa on teloitettu kymmenen yli 70-vuotiasta vankia. Ennen tuota vuotta Yhdysvalloissa ei ollut teloitettu ainuttakaan yli 70-vuotiasta. Yli 40 prosenttia Yhdysvaltojen kuolemaantuomituista on iältään yli 50-vuotiaita.