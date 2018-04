Yleensä viralliset rekisterit löytyvät Googlella helposti, ja ne tunnistaa osoitteen maatunnuksen perusteella. Virallisilla rekistereillä on sivuillaan usein ”meistä”-alasivu, josta niiden statuksen voi tarkistaa. Se, onko yrityksestä rekisteröintitietoa maassa, jossa se kertoo toimivansa, kertoo yrityksen luotettavuudesta. Tietoja löytyy vaihtelevasti, ja joillakin on maksullisia lisäpalveluja: esimerkiksi Suomen patentti- ja rekisterihallituksen https://virre.prh.fi/novus/companySearch?execution=e3s1 hausta saa ilmaiseksi perustiedot, mutta tilinpäätöstiedot maksavat. Tässä artikkelissa käytettiin Irlannin ja Singaporen yritysrekisterejä.Google osaa hakea https://images.google.com/?gws_rd=ssl myös kuvia. Sen perusteella voi esimerkiksi päätellä, onko kuvaa käytetty jossain muualla aikaisemmin ja mikäli on, missä.Esimerkiksi whois.com https://www.whois.com/whois/ -haku kertoo verkkotunnuksesta, milloin se on rekisteröity ja milloin se vanhenee. Ellei rekisteröijä ole sitä erikseen kieltänyt, myös rekisteröijän tiedot näkyvät näissä palveluissa. Google tarjoaa useita ilmaisia palveluita, joiden laatu vaihtelee.Myös niillä voi tehdä Google-hakuja. Näin voi pyrkiä selvittämään esimerkiksi, onko puhelinnumeron haltijaksi kuvatulla ihmisellä enemmän kuin yksi yritys, millaisiin muihin tarkoituksiin numeroa on käytetty, onko numeroa edes olemassa.Esimerkiksi Web.archive.org https://web.archive.org/ tallentaa verkkosivujen vanhempia versioita. Niistä voi löytää esimerkiksi sivuilta poistettua tietoa tai havaita muita tehtyjä muutoksia.