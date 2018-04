Vihaisten twiittien takaa paljastuu syvenevä ahdinko – Donald Trumpin ympärillä on jatkuva kohina, mutta nyt sen seassa on tärkeitä signaaleja, kirjoittaa Saska Saarikoski Kulunut viikko on ollut Donald Trumpille poikkeuksellisen värikäs. Viikko sitten Yhdysvallat iski Syyriaan, ja sen jälkeen huomion ovat vieneet Trumpin lakimieheen Michael Coheniin liittyvä tutkinta ja entisen FBI-johtajan James Comeyn väitteet. Mitä presidentin viime käänteistä voi päätellä? Entä miltä hänen tulevaisuutensa näyttää?