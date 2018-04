Intian hallitus sivuuttaa valtavirran historiantulkinnat intialaisten menneisyydestä pönkittääkseen hindujen asemaa – suomalainen huippututkija ampuu nationalistien väitteitä alas

Ulkomaat

Intian hallitus sivuuttaa valtavirran historiantulkinnat intialaisten menneisyydestä pönkittääkseen hindujen a

Intiaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliitikkojen

Hindunationalistien

Indoeurooppalaisista

Kansainvälinen

Kulttuuriantropologi

Intiassa

Hindunationalismi

Hindujen