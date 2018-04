Näin käyttäydyt kuninkaallisissa häissä, ja tässä järjestyksessä niiataan: Englantilaisen etikettikouluttajan William Hansonin, 28, neuvoille on kysyntää Kiinassa ja Venäjällä

Ulkomaat

Näin käyttäydyt kuninkaallisissa häissä, ja tässä järjestyksessä niiataan: Englantilaisen etikettikouluttajan

Lontoo

Nyt

Silti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hanson

Mitä

Amerikkalaisen

Kutsussa

Niitä

Kuninkaallinen

Arvojärjestys

Keskiluokkaiseen