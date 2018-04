Ulkomaat

Itsemurhaisku äänestäjien rekisteröitymis­keskukseen tappoi yli 30 Kabulissa – Isis ilmoitti tehneensä iskun

Itsemurhaisku tappoi Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa ainakin 31 ihmistä. Hyökkääjä räjäytti itsensä äänestäjien rekisteröitymiskeskuksen edessä sunnuntaina. Äärijärjestö Isis on ilmoittanut tehneensä iskun.



Loukkaantuneita on afganistanilaisviranomaisten mukaan 54. Silminnäkijöiden mukaan räjähdys tuhosi kadulla olleita autoja ja rikkoi ikkunoita lähistön taloista.



Isku tapahtui, kun ihmiset olivat jonottamassa henkilökortteja äänestämistä varten Dasht-e Barchissa, joka on asuinalue Kabulin länsiosassa ja jossa asuu shiialaiseen hazara-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Isis on tehnyt aiemmin useita iskuja alueella.



Äänestäjien rekisteröintikeskuksia on pystytetty ympäri Afganistania, sillä maassa järjestetään parlamentti- ja aluevaalit. Vaalit piti järjestää jo lokakuussa, mutta niitä on lykätty äärijärjestöjen hyökkäysten pelossa.