Mont Saint-Michelin luostarisaari evakuoitiin Ranskassa – poliisi etsii suositussa turistikohteessa uhkaillutta miestä

Ulkomaat

Mont Saint-Michelin luostarisaari evakuoitiin Ranskassa – poliisi etsii suositussa turistikohteessa uhkaillutt

Mont Saint-Michelin luostarisaari evakuoitiin Ranskassa sunnuntaina, koska mies oli esittänyt uhkaavia kommentteja turistibussissa, kertoo uutistoimisto AFP.



Turistiopas ja muutamat muut ihmiset olivat kertoneet kommenteista poliisille, joka päätti suorittaa evakuoinnin varotoimena. Mies oli ilmeisesti uhannut käyvänsä poliisin kimppuun. Poliisi etsii uhkailijaa parhaillaan.



AFP:n mukaan Normandian rannikolla Englannin kanaalissa sijaitsevan saaren evakuointi matkailijoista sujui rauhallisesti.



Mont Saint-Michelin keskiaikainen luostarisaari on Unescon maailmanperintökohde ja merkittävä nähtävyys, jossa vierailee vuosittain yli miljoona ihmistä. Luostari on nousuveden aikaan meren ympäröimä. Reutersin mukaan saari on Ranskan suosituin turistikohde Pariisin jälkeen.