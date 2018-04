Ulkomaat

Parantaja­nainen murhattiin perulaisessa viidakossa – kyläläiset syyttivät lähistöllä asuvaa kanadalais­miestä

Syrjäisessä

Poliisi löysi

Syyttäjä vakuuttaa

perulaisessa viidakkokylässä lynkattiin kanadalainen mies, jota jotkut kyläläiset syyttivät 81-vuotiaan naisen surmaamisesta. Nainen oli Shipibo-Conibo-heimon perinteinen parantaja. Häntä oli ammuttu kahdesti päähän kotinsa lähellä Amazonin sademetsäalueella torstaina.Kanadalainen mies lynkattiin seuraavana päivänä. Hän asui alueella, ja hänen uskottiin olleen parantajanaisen asiakas.Poliisilla on erilaisia arveluja parantajanaisen murhasta, mutta poliisi ei ole vielä nimennyt epäiltyjä. Myöskään kanadalaisen kuoleman vuoksi ei ole vielä otettu ketään kiinni.lauantaina kanadalaisen ruumiin haudattuna noin kilometrin päästä parantajanaisen kotoa. Kanadalaisen lynkkauksesta oli jaettu sosiaalisessa mediassa video.Ruumiinavauksessa kanadalaisen kuolinsyyksi selvisi kuristuminen. Sitä ennen hän sai useita iskuja kehoonsa., että kummankin surman selvittämiseksi tehdään lujasti töitä.Perussa syrjäisillä Amazonin alueilla kyläläiset rankaisevat epäiltyjä rikollisia usein itse paikallisten tapojen mukaan.Parantajanaisen murha on herättänyt Perussa suuttumusta. Maassa on nimittäin tapahtunut selvittämättömiä murhia, joiden uhrina ovat olleet alkuasukasaktivistit, jotka ovat yrittäneet pitää laittomia puunkaatajia ja öljypalmun kasvattajia loitolla mailtaan.