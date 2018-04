Ulkomaat

Jopa kymmenien kiinalaisten pelätään kuolleen onnettomuudessa Pohjois-Koreassa

Lukuisia kiinalaisia on joutunut vakavaan liikenneonnettomuuteen eteläisessä Pohjois-Koreassa, kertoi Kiinan ulkoministeriö. Viranomaiset eivät kuitenkaan kertoneet tarkemmin, kuinka moni onnettomuudessa on kuollut tai loukkaantunut.



Aiemmin kiinalainen televisiokanava kertoi, että kiinalaisia kuljettanut bussi olisi pudonnut sillalta ja että turmassa olisi kuollut 30 ihmistä. Televisiokanava poisti twiittinsä onnettomuudesta myöhemmin.



Noin 80 prosenttia Pohjois-Koreassa vierailevista ulkomaisista turisteista on kiinalaisia. Turismin arvioidaan tuovan eristäytyneelle diktatuurille vuosittain vajaan 40 miljoonan euron tulot.



Vuonna 2012 Pohjois-Koreassa vieraili 237 000 kiinalaisturistia. Kyseisen vuoden jälkeen Kiina ei ole enää julkaissut matkustustilastoja.