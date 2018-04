Ulkomaat

Unkarilainen siperiantiikeri saa kantasoluhoitoa lonkkavaivoihinsa

Nyt toistetaan : Unkarilainen siperiantiikeri saa kantasoluhoitoa lonkkavaivoihinsa

Szegedin eläintarhassa Etelä-Unkarissa asuu 13-vuotias siperiantiikeri Igor. Se on kärsinyt jo vuosia kovista lonkkakivuista. Kipuja on hoidettu särkylääkkeillä.



Viime viikolla Igor sai ensimmäistä kertaa omia kantasolujaan. Niitä piikitettiin kolottaviin lonkkiin. Operaatiolla Igorista tuli yksi eläinlääketieteen historian ensimmäisistä eläimistä, jotka ovat saaneet kantasoluhoitoa. Hoidon on kehittänyt italialainen Lipogems-yritys.



Kantasoluhoidon tavoitteena on se, että Igor selviäisi tulevaisuudessa ilman kipulääkkeitä. Kysymykseen auttoiko kantasoluhoito Igoria saataneen vastauksia lähiviikkoina.