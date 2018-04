Ulkomaat

Auto ajanut jalankulkijoiden päälle Torontossa Kanadassa

Auto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ajoi jalankulkijoiden päälle ja osui useisiin ihmisiin Kanadan Torontossa maanantaina. Auton kuljettaja pakeni paikalta, mutta hänet on poliisin mukaan otettu kiinni.Toronton poliisi tiedotti ensin, että auto osui 8–10 ihmiseen. Hetkeä myöhemmin poliisi kertoi Twitterissä, että on liian aikaista vahvistaa uhrien määrää tai heidän vammojaan.Kuljettajan motiivista ei ole tietoa.Joidenkin silminnäkijätietojen mukaan paikalla on kuolonuhreja. Tietoja ei ole vahvistettu.Auto oli valkoinen pakettiauto.Tapahtumapaikka oli Yonge-kadun ja Finch-puistokadun risteyksessä.Uutinen päivittyy.