Isisiin liittynyt saksalaisnainen sai Irakissa kuolemantuomion – nyt oikeus muutti rangaistuksen elinkautiseksi

Isisiin liittynyt saksalaisnainen sai Irakissa kuolemantuomion – nyt oikeus muutti rangaistuksen elinkautiseks

tuomioistuin on muuttanut saksalaisnaiselle langetetun kuolemanrangaistuksen elinkautiseksi vankeustuomioksi, kertoo uutistoimisto AFP.Nainen tuomittiin tammikuussa kuolemaan, koska oikeuden mukaan hän on kuulunut jihadistijärjestö Isisiin. Oikeus myös katsoi naisen auttaneen järjestöä ”logistiikassa ja rikosten tekemisessä”.Saksalaisen DPA-uutistoimiston mukaan nainen olisi valittanut saamastaan kuolemanrangaistuksesta.mukaan naisen henkilöllisyys ei ole tiedossa, mutta saksalaiset mediat ovat käyttäneet hänestä nimeä Lamia K.”Ulkoministeriö vahvistaa, että Saksan kansalaiselle Irakissa annettu kuolemantuomio on muutettu elinkautiseksi. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen”, nimetön lähde ministeriöstä kertoo uutistoimistolle.Lähteen mukaan nainen saa myös jatkossa apua Irakin pääkaupungissa Bagdadissa toimivalta Saksan lähetystöltä.DPA:n mukaan elinkautinen vankeustuomio on Irakissa yleensä 20 vuotta. Hyvän käytöksen seurauksena vankeusaika voi lyhentyä 15 vuoteen.Lamia K lähti kahden tyttärensä kanssa Saksasta vuonna 2014, jotta voisi liittyä Isisiin.Toinen naisen tyttäristä sai surmansa heidän liityttyään jihadistien riveihin. Toinen tyttäristä on saanut Irakissa vuoden vankeustuomion laittomasta maahantulosta, kertovat saksalaislehdet AFP:n mukaan.Lamia K ja hänen tyttärensä pidätettiin Mosulin takaisinvaltauksen yhteydessä. Mosul oli viimeinen Isisin hallussa ollut suurkaupunki Irakissa.Saksan tiedustelupalvelu arvioi viime vuonna, että 930 ihmistä on lähtenyt Saksasta viime vuosina liittyäkseen islamistijärjestö Isisin riveihin Irakissa tai Syyriassa.